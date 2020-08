Incidente poco prima delle 7.30 a Fidenza, lungo la strada comunale di Tabiano. Un'auto - per cause ancora in via d'accertamento - ha sbandato, è finita fuori strada e si è ribaltata. Ferite di media gravità per il conducente, trasportato all'ospedale di Vaio in ambulanza.

