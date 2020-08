Controlli Polfer: a Fidenza arrestato minorenne per rapina

Oltre 26 mila persone identificate, 27 persone arrestate di cui due minorenni, 262 denunciate a piede libero di cui 17 minorenni, 62 soggetti segnalati all’autorità amministrativa, 29 minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle rispettive famiglie o collocati presso strutture protette, 1,5 chilogrammi di sostanza stupefacente sequestrata, 196 violazioni amministrative elevate, di cui 73 in materia di sicurezza ferroviaria e decine di stazioni controllate. Sono questi i dati del bilancio dell’attività operativa della Polizia Ferroviaria dell’Emilia- Romagna relativa al periodo giugno/agosto 2020. Il primo bilancio della stagione estiva evidenzia un’importante intensificazione dei servizi di vigilanza. Grande attenzione è stata dedicata al monitoraggio sul rispetto della normativa anti-contagio da Covid-19. Sono state effettuate scorte su 274 treni ed esperiti controlli su 321 veicoli circolanti nelle zone immediatamente adiacenti gli scali ferroviari. Gli arresti eseguiti si riferiscono a traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, furto aggravato, esecuzioni di ordinanze di custodia cautelare eseguite nei confronti di soggetti latitanti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, si segnala l’arresto a Bologna di un "ovulatore" nigeriano che aveva ingerito quasi due etti di eroina, pronta ad essere immessa sul mercato, una volta espulsa; la Polfer di Fidenza ha arrestato un minorenne, autore di una rapina a bordo treno; infine, si segnalano diversi arresti di soggetti che, invitati al rispetto della normativa anti Covid-19, si sono scagliati con violenza contro gli agenti Polfer nelle stazioni di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Le denunce in stato di libertà riguardano i reati di furto, possesso ingiustificato di armi, reati inerenti gli stupefacenti, violenza sessuale, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, violazione al foglio di via obbligatorio, violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri in Italia e rifiuto di generalità. Per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Rimini, 6.519 persone identificate, 2 persone arrestate, 15 denunciate a piede libero di cui due minorenni, 5 minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle rispettive famiglie o collocati presso strutture protette, svariate piccole quantità di sostanza stupefacente sequestrate, 27 violazioni amministrative elevate di cui 17 in materia di sicurezza ferroviaria e numerose stazioni minori presidiate e controllate.