Fidenza, un 5 da più di 47mila euro al Superenalotto

Doppio colpo in Emilia Romagna con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 29 agosto sono infatti arrivati due nuovi "5", ognuno da 47.366,91 euro. Il primo, riporta agipronews, è stato realizzato a Cesenatico (FC) nella tabaccheria Perini in via delle Nazioni 103; il secondo è invece andato a Fidenza (PR), precisamente nella tabaccheria di via Cavour 22. Il Jackpot, intanto, ha raggiunto i 32,7 milioni, che verranno messi in palio nel concorso di domani. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna il premio di prima categoria più recente risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA