Un "Aperibau" per Molly, la sfortunata cagnetta che deve essere operata

(s.l.) Trovata vagante nelle campagne di Castione, i volontari sono andati a recuperarla e, da subito, la dolce Molly è entrata a far parte della famiglia di Borgobau. La sua esuberanza, il suo bel carattere e la sua " invadenza" hanno fatto innamorare subito tutti. Ben presto però i volontari si accorgono che Molly è sorda, non sente nulla, e non possono far altro che aiutarla a capirli attraverso i loro gesti. Circa un mese fa un ulteriore amara scoperta: Molly ha la displasia, di grado E ad entrambe le anche. La peggiore. Non ci sono alternative: Molly deve essere operata. Preventivo della prima operazione (è stato chiesto a tutti gli ortopedici della zona), alla prima anca,è di 3000 euro. Alla quale operazione seguirà un decorso post operatorio molto delicato.

<Per un momento ci ha preso lo sconforto – hanno spiegato i volontari di Borgobau - poi abbiamo deciso che qualcosa ci saremmo inventati per far fronte a questa grossa spesa. E così organizziamo un "Aperibau" in un luogo molto bello, all'aperto, e con tutte le misure di sicurezza. Si terrà domenica 20 settembre, alle 17.30, nell’ azienda agricola "I boschi di Fornio" dove gli spazi ampi ci permetteranno di stare insieme in totale sicurezza. Si possono portare anche i propri amici a quattro zampe>. Il costo dell'aperitivo, porzione singola più bevanda, è di 13 euro per gli adulti e 7 per i bambini. Il ricavato servirà per coprire in parte le spese per l'operazione di Molly.

Il numero di posti purtroppo, visto il periodo, è limitato. Per le prenotazioni si può mandare un whatsapp al numero 338 - 5436162 (specificando numero di adulti e bambini e il nome).