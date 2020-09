Un fidentino di 73 anni, E.G., è morto in acqua a Marina di Pietrasanta dove si trovava in vacanza con la moglie.

L'uomo è stato soccorso dai bagnini della spiaggia e poi portato a terra ma era già incoscente in acqua, probabilmente per un malore. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La Capitaneria di porto di Viareggio sta conducendo accertamenti per capire le esatte dinamiche della morte.