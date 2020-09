Fidenza: chiusi per 5 giorni tre negozi (due kebab e un fruttivendolo) per violazioni della normativa COVID19

I carabinieri della compagnia di Fidenza hanno notificato a tre esercizi commerciali: due rivendite di kebab ed un negozio di frutta e verdura, tutti nel centro cittadino, il decreto prefettizio con cui vengono sottoposti alla sanzione amministrativa di 200 euro ed alla sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni in quanto nel mese di marzo 2020, in pieno “lockdown” hanno violato quanto disposto dal DPCM.

Nel corso dei servizi dell’Arma, mirati a far rispettare le disposizioni impartite per la grave emergenza sanitaria, gli esercizi commerciali sono stati più volte sorpresi a vendere generi alimentari nel periodo di chiusura non rispettando le restrizioni imposte dal governo per la grave emergenza sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA carabinieri

fidenza