In poche ore tre auto fuori strada e un frontale: sei i feriti

Una notte di chiamate al 118, di soccorsi che accorrono lungo le strade del Parmense, in particolare della Bassa. Il primo incidente alle 2.30: un frontale tra due auto in via Pasolini a Fidenza, con due feriti portati al pronto soccorso, uno in condizioni di media gravità, l'altro con lievi traumi.

Alle 6 l'intervento a Ghiare di Fontanellato, per un'auto finita fuori strada in strada Bellena e il conducente trasportato al Maggiore con ferite di media gravità. Dieci minuti dopo l'allarme per un'altra auto che ha sbandato ed è finita fuori strada a Copermio di Colorno, lungo la provinciale 34. In questo caso due ambulanze hanno trasportato al Maggiore una persona in condizioni di media gravità e una con lievi traumi.

Alle 8, poi, un nuovo incidente e un'auto ribaltata sulla provinciale tra santa Magherita e Coduro, nel Fidentino. Il conducente, che era rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto ed è stato liberato dai vigili del fuoco, è stato elitrasportato all'ospedale in condizioni di media gravità.