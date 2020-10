Evade dai domiciliari in una casa d'accoglienza: rintracciato, arrestato e ri-condannato

Arrestato un 40enne per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo, agli arresti domiciliari presso una casa d’accoglienza di Salsomaggiore, se ne era allontanato senza la prevista autorizzazione del giudice. A quel punto la Centrale operativa del 112 ha diramato le ricerche e il 40enne è stato rintracciato poco dopo dai Carabinieri della Compagnia di Fidenza nei pressi della Stazione ferroviaria. Al momento del fermo, si è giustificato dicendo di aver avuto una accesa discussione con un altro ospite della struttura e aver preferito uscire per calmarsi. L’uomo, è stato condannato, per direttissima a 8 mesi di reclusione e riaccompagnato a Salsomaggiore.

