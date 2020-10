La borghigiana Betta Nava «Lysa» tra le migliori 100 dj donna del mondo

La dj fidentina di musica tecno, Elisabetta Nava, in arte dj Lysa, ha ricevuto una bellissima notizia che riguarda la sua carriera artistica.

Al ritorno dalla Svizzera, dove la sua diretta alla radio è stata seguita da 12 mila persone, è stata inserita nel concorso Top100 Dj donne mondiali, dove la nota rivista inglese DJaneMag dà la possibilità di votarla come miglior dj donna del mondo. «Sono al settimo cielo – ha commentato Elisabetta - già solamente per essere entrata nelle prime 100 dj donna mondial. E’ una grande soddisfazione che mi dà la possibilità di far parte di un panorama musicale vastissimo. La modalità di voto è la seguente: visitare il sito Djanemag.com, registrarsi creando un proprio account ed infine votare le 5 dj donne preferite al mondo. Se le persone desiderassero votarmi dovranno scrivere nelle preferenze : DjLysaOfficial. E ora incrociamo le dita».

Elisabetta «Betta» Nava è un’apprezzatissima dj, genere tecno hardcore, che in tempi no covid ha allietato le serate giovani nelle più rinomate discoteche italiane, dove ha registrato sempre sold out. E spera di ritornare a farlo al più presto.

Anche durante il lungo periodo del lockdown, Betta e il compagno Leo, hanno intrattenuto il pubblico dei giovanissimi con dirette online, sempre seguitissime. Perché la musica non si è mai fermata. Sono tantissimi i fans, di cui il primo è il figlio Gioele, non solo fidentini, ma anche internazionali, della borghigiana dj Lysa, che la seguono ovunque. E adesso inizia per lei un’altra emozionante avventura. A livello mondiale. s.l.



