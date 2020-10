Fidenza, multa di 400 euro a quattro ragazzi senza mascherina. E denunciati i vandali colornesi in trasferta a Torrile

Cinque denunce, 4 sanzioni per il mancato utilizzo dei dispostivi individuali di protezione, 4 segnalazioni di assuntori di sostanza stupefacente alla Prefettura.

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in particolare per prevenire i furti, contrastare lo spaccio di droga e vigilare sul rispetto della nuova normativa sul Covid-19.

Obiettivo, non solo garantire sicurezza, ma incrementarne la percezione da parte della popolazione.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Fidenza in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio di competenza. A Fidenza, un 40enne, è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio: nel corso della perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish, di due bilancini di precisione e due coltelli.

Alla Prefettura di Parma, sono state segnalate 4 persone trovate in possesso complessivamente di 7 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo.

A quattro giovani è stata invece applicata la sanzione di 400 euro per non indossare la mascherina.

A Colorno, i Carabinieri hanno denunciato 4 giovani per danneggiamento. I quattro nel mese di giugno hanno procurato un danno quantificato in 500 euro alla recinzione del Comune di Torrile.

I giovani, per vantarsi, hanno pubblicato le fasi del danneggiamento sul profilo Instagram venendo riconosciuti.