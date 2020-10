"Girotondo", negativi tutti i bimbi e le educatrici

Il sindaco di Fidenza Andrea Massari posta su Facebook la "buona e attesa notizia": "dopo la prova del tampone - scrive Massari - sono risultati tutti negativi i 16 bimbi della sezione “grandi” del nido Girotondo. I bimbi erano stati messi in isolamento lo scorso 21 ottobre non appena l’Igiene Pubblica di Ausl aveva confermato l’esito positivo del tampone a un’educatrice. Per tutti i bimbi e per il team delle educatrici della sezione era stato predisposto il tampone e stamane è giunto l’ultimo esito della serie. Negativi i bimbi e anche le altre due educatrici in servizio nella medesima sezione.

Quindi, da domani, martedì 27 ottobre, i bimbi potranno tornare al Nido come sempre protetti dalle regole che all’interno del servizio alla prima infanzia impediscono promiscuità di spazi, giochi e personale educativo. Una compartimentazione nel segno dei protocolli di sicurezza che si dimostra quanto mai utile ed efficace. Proprio questo ha permesse alle altre sezioni del nido (lattanti, medi e tempo corto) di continuare ad usufruire del servizio regolarmente e senza interruzioni.

Insieme all’Assessore alla Scuola Stefano Boselli vorremmo ringraziare le famiglie dei bimbi per la grande collaborazione dimostrata, il personale dell’Ufficio scuola e la coordinatrice pedagogica del nido Girotondo che hanno seguito passo passo tutta la vicenda informando la Comunità e collaborando in modo puntuale con il servizio di Igiene pubblica di Ausl".