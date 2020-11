Diciassette prelievi per una somma complessiva di 4800 euro. Peccato che il bancomat non fosse suo, ma della donna per cui la madre lavora come badante.

E' successo ad Ameglia e a finire nei guai è un 35enne residente a Fidenza. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per furto in abitazione e utilizzo indebito della carta.