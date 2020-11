Fudenza, Roberto Luzi nuovo comandante della Tenenza della Guardia di finanza

Il Luogotenente Roberto Luzi è il nuovo Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Fidenza. Subentra al Luogotenente Gabriele Nobis, che, dopo aver retto il comando del Reparto per sette anni, è stato trasferito alla Tenenza di Fiorenzuola d’Arda, quale Comandante. Durante la permanenza al Comando della Tenenza, il Luogotenente Nobis si è distinto per un’azione di comando equilibrata e incisiva, grazie alla quale ha saputo conquistare la stima delle Autorità e dei cittadini, ottenendo brillanti risultati di servizio, in particolare nel contrasto alle frodi fiscali.

Luzi, 56 anni, romano di origini, sposato, con due figli, dopo una lunga carriera nel Corpo, con diversi incarichi presso la Compagnia di Carpi (MO) e presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Parma, ha comandato nell’ultimo biennio il Nucleo Mobile del Gruppo alla sede, distinguendosi per i brillanti risultati di servizio conseguiti in vari segmenti operativi che contraddistinguono la mission della Guardia di Finanza. Nel suo nuovo incarico guiderà la Tenenza di Fidenza – reparto posto alle dipendenze del Gruppo di Parma – nelle numerose attività di controllo economico del territorio nei Comuni di Fidenza, Busseto, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Pellegrino Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Soragna e Polesine Zibello.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Gianluca De Benedictis, ha augurato al nuovo Comandante della Tenenza buon lavoro per l’importante incarico di comando assunto; nel contempo ha espresso parole di vivo apprezzamento e sentito ringraziamento al Luogotenente Nobis per la professionalità dimostrata, al servizio della comunità parmense.