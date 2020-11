Furto in un bar di piazza Garibaldi (e altri) a Fidenza: presi in stazione i due ladri

I carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Fidenza hanno arrestato per furto aggravato un 35enne ed un 36enne di origine magrebina. I militari, allertati dal titolare di un bar: poco prima, infatti, ignoti si sono introdotti nel locale, forzando una finestra, e poi fuggendo a piedi con l’incasso ed un tablet. I carabinieri si sono messi subito alla ricerca dei malfattori e li hanno individuati nella stazione ferroviaria. Alla vista degli uomini in divisa hanno tentato la fuga. Bloccati e sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso, occultati nella fodera del giubbotto, di arnesi atti allo scasso. Hanno poi ritrovato anche la refurtiva dell'ultimo blitz e di furti precedenti. I due sono stati arrestati per furto e trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima. I carabinieri, proseguendo nell’attività d’indagine, in base a quanto rivenuto hanno scoperto che gli arrestati, oltre al bar di Piazza Garibaldi, hanno “visitato” altri esercizi commerciali.

