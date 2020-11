Ruba vestiti al Fidenza Village: denunciata una magrebina. A Soragna fermati due nomadi con attrezzi da scasso

I carabinieri de Nucleo Radiomobile della compagnia di Fidenza hanno denunciato per furto aggravato una 49enne magrebina. La donna, in un negozio dell’outlet “Fidenza Village”, è stata bloccata dagli addetti alla sicurezza e dai carabinieri, presenti oltre che per prevenire e reprimere i reati predatori anche per verificare la corretta attuazione delle disposizioni anti contagio da Covid-19, con numerosi capi d’abbigliamento per un valore di circa 450 euro, occultati all’interno di una borsa antitaccheggio. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

SORAGNA

I carabinieri di Soragna impegnati, in questi giorni, con mirati servizi predisposti per prevenire e reprimere i furti in abitazione hanno denunciato, per detenzione di arnesi atti allo scasso e ad offendere una coppia di cittadini rumeni, di 36 e 20 anni, proveniente dal campo nomadi di Sesto San Giovanni (MI). I due sono stati fermati dopo un breve inseguimento a Soragna, in località Castellina. A bordo dell’autovettura sono stati rinvenuti vari attrezzi idonei per permettere l’ingresso nelle abitazioni.