Fidenza, palestra chiusa per 5 giorni e multa di 400 euro

I carabinieri della Compagnia di Fidenza per far rispettare quanto previsto dalle norme per assicurare il contenimento da contagio del Covid-19, nel corso di un servizio perlustrativo hanno verificato che in una palestra, riconducibile ad una associazione sportiva dilettantistica, il cui legale rappresentante è un 35enne della città, si stavano effettuando degli allenamenti. Il controllo ha permesso di accertare oltre alla presenza della clientela, l’assoluta inosservanza dei permessi di apertura al pubblico del locale e la mancanza della segnalazione di inizio attività agli organi competenti. Al titolare è stata comminata la sanzione di 400 euro e l’immediata sospensione dell’attività per cinque giorni.

