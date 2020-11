Dopo quattro furti in abitazione a Fidenza, con manovre folli i ladri sfuggono all'inseguimento

A Fidenza, nel tardo pomeriggio di ieri, i ladri hanno messo a segno quattro furti in abitazione.

I "soliti ignoti", che dovrebbero essere tre, sono stati notati e segnalati all’Arma di Fidenza: a bordo di una autovettura di grossa cilindrata. Il mezzo è stato individuato ed inseguito dalle gazzelle del Nucleo Radiomobile ma, dopo diverse spericolate manovre il veicolo è riuscito a dileguarsi.

Sono state avviate attività d’indagine per identificare i soggetti.

I servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, hanno consentito, nell’ultima settimana, solo nel territorio fidentino di arrestare per furto due cittadini di origine magrebina colti in flagranza, denunciare due cittadini rumeni trovati in possesso di arnesi atto allo scasso e per ultimo consegnare alla giustizia, dopo un’attività d’indagine, gli autori di un rocambolesco tentato furto commesso l'8 gennaio. L’Arma dei Carabinieri oltre ad aumentare i servizi di controllo del territorio raccomanda sempre, in caso si notino persone, veicoli o circostanze sospette, di chiamare il numero di emergenza 112, per poter consentire un’efficace azione d’intervento.