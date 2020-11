Fidenza, chiusa per cinque giorni una palestra e multate tre persone

I carabinieri della compagnia di Fidenza hanno segnalato alla Prefettura, un 38enne del posto, trovato in possesso di 2 grammi di marijuana. Nel corso dello stesso servizio sono state sanzionate tre persone, per inosservanza delle disposizioni per prevenire il contagio da Covid-19. A una 59enne, legale rappresentate di una palestra di Fidenza, è stata elevata una sanzione di 400 euro e disposta l’immediata sospensione dell’attività per 5 giorni, in quanto all’interno della struttura sonio state trovate persone ad allenarsi. Mentre i due rimanenti, sono stati sanzionati in quanto fermati in un comune diverso da quello di residenza, senza giustificato motivo, e dopo le ore 22.