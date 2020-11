Coppia col "pollice verde" coltivava marijuana sul terrazzo. A poca distanza dalla caserma

I Carabinieri della Stazione di San Secondo hanno denunciato, per detenzione di droga ai fini di spaccio, due coniugi che abitano nel quartiere residenziale del paese.

La giovane coppia, residente a poche centinaia di metri dalla caserma dei Carabinieri, e con il “pollice verde”, ha deciso di assecondare la passione coltivando vari tipi di marijuana. Le dodici piante, illuminate dal sole, sono cresciute rigogliose ed hanno abbellito il terrazzo della palazzina in cui i due vivono.

La particolare flora, non è sfuggita alla pattuglia dei Carabinieri in servizio perlustrativo I militari hanno effettuato un controllo dell’immobile, identificando i proprietari. Oltre alle piante, sono state rinvenute e sequestrate diverse scatole contenente marijuana essiccata, additivi, materiale per lo sbriciolamento e la pesatura.