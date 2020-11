Pauroso incidente ad Alseno: due feriti ricoverati a Parma e Fidenza

Sono ricoverati negli ospedali di Parma e di Fidenza due piacentini di 29 e 64 anni che, ieri pomeriggio, sono stati coinvolti in un pauroso incidente avvenuto ad Alseno, a due passi dal Parmense.

Per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti, intervenuti sul posto, a scontrarsi, frontalmente, sono state una Fiat Panda, guidata da un 29enne di Lusurasco, e una Opel guidata da un 64 enne di Fiorenzuola d’Arda. Ad avere la peggio è stato il 29enne di Lusurasco, finito al maggiore a Parma in gravi condizioni. Il 64enne di Fiorenzuola è invece finito all’ospedale di vaio di Fidenza. Tra i mezzi intervenuti sul posto anche l’automedica di Fidenza.

