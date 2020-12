Fidenza, 20enne rumeno sorpreso alla guida di un auto rubata a Parma

I carabinieri di Fidenza, al termine dell’attività d’indagine, hanno denunciato per ricettazione un 20enne cittadino rumeno, residente in provincia. La notte del 21 ottobre vista una pattuglia è fuggito ed in località San Michele Campagna di Fidenza, ha lasciato la carreggiata e, raggiunto il campo agricolo, ha abbandonato l’autovettura dileguandosi a piedi. Il veicolo, è risultato rubato in data 8 ottobre da un garage di Parma. Gli elementi acquisiti sul mezzo, esaminati dai laboratori del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma, hanno consentito di accertare l’identità dell’autista e di denunciarlo alla Procura.

