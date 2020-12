Chiuso per 5 giorni bar-tabacchi a Fidenza: clienti fuori orario per l'aperitivo

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in particolare per prevenire e reprimere i furti contrastare lo spaccio di droga e verificare la corretta applicazione della normativa di contenimento al contagio del virus Covid -19.

A seguito dei numerosi interventi effettuati dalle pattuglie della Stazione e del Nucleo Radiomobile di Fidenza, per segnalazioni di violazione della normativa, è stata disposta la seconda chiusura temporanea per cinque giorni di un bar tabacchi di Fidenza, in quanto è stata accertata, all’interno, oltre l’orario consentito di apertura, la presenza di quattro clienti intenti a consumare l’aperitivo.

Analogo provvedimento è stato adottato alla fine del mese di ottobre.