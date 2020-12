Si trovano in 11 a vedere Barcellona-Juventus, con festa finale. Ma arrivano 4400 euro di multa

I Carabinieri della Stazione di Sissa Trecasali ieri sera, su richiesta di alcuni vicini di casa, sono intervenuti in un appartamento da dove provenivano urla.

Giunti sul posto hanno accertato che in casa si erano riunite 11 persone per vedere la partita di calcio Barcellona-Juventus e successivamente festeggiare la vittoria.

Sono stati tutti identificati e ognuno sanzionato per inosservanza delle disposizioni per prevenire il contagio da Covid-19. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 4400 euro.