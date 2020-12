Mattina di black-out per diverse utenze sia a Bogolese di Sorbolo che a Fidenza.

A Bogolese l'incendio di una cabina elettrica ha fatto sì che saltassero diverse utenze in paese. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Enel, così come tecnici al lavoro a Fidenza, dove per un guasto alla rete diverse abitazioni di via dei Mille e via Gramsci sono rimaste senza luce.