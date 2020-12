Rebecca e i suoi animali: la favola raccontata su Rete 4

Rebecca super star ieri su Rete 4, dove la trasmissione «Dalla parte degli animali», ideata e condotta dall’ex ministro Michela Vittoria Brambilla ha dedicato un ampio spazio alla tredicenne fidentina e ai suoi animali, tutti salvati da un crudele destino.

Rebecca Balvi, nell’intervista, ha raccontato il suo immenso amore per gli animali, sostenuta da mamma Giorgia e papà Alessandro, arrivati ormai oltre a cento e ospitati nella fattoria. «Ogni mattina mi alzo poco dopo le cinque, insieme ai miei genitori – ha raccontato Rebecca – e iniziamo ad accudire tutti i nostri animali. Li saluto tutti uno ad uno, parlando loro e accarezzandoli. Poi mi preparo e via di corsa a scuola. Quando ritorno a casa svolgo i compiti, studio e quindi continuo la cura con i miei amici. Sin da piccolina avevo già un grande amore per gli animali, come i miei genitori. Poi abbiamo iniziato a salvarne alcuni che diversamente avrebbero avuto un triste destino e ora siamo arrivati a quota oltre cento. Sono felice con loro e non potrei immaginare la mia vita senza gli animali. Di una cosa sono certa: dopo le superiori, studierò da veterinario». E anche Michela Brambilla ha aggiunto: «Anch’io, come Rebecca, da bambina facevo altrettanto».

La dolce Rebecca, nella puntata, è apparsa insieme a tutti gli animali della sua fattoria: la vitellina cieca Lola, destinata al macello, o il lama Tino, portato via dal Piemonte, dove rischiava si essere sbranato dai lupi o la capretta che era già pronta per un banchetto pasquale. Le ultime news entry sono il pony Furio, già attaccato dai lupi sull’Appennino e due bellissimi cani dalmata, adottati in coppia, Peggy e Pongo, tramite una associazione di Como e via via tutti gli altri: cavalli, caprette, mucche, cani, gatti, conigli, galline, asinelli, cincillà, criceti, uccellini. E su Rete 4, è stato trasmesso quello che è il magico mondo di Rebecca: una favola, che pare uscita da un libro di storie di Natale. Ma è tutto reale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA