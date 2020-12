Fidenza, operaio 47 maltrattava la moglie: allontanato da casa con divieto di avvicinamento

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Fidenza, coordinati dalla locale Procura, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal GIP del Tribunale di Parma nei confronti di un 47enne, operaio, coniugato, indagato per il reato di “maltrattamenti in famiglia aggravati e di lesioni aggravate”. Lo stesso dal 2017 aveva sottoposto la moglie, a ripetuti maltrattamenti psicofisici. Il 22.10.2020 la donna si è presentata presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, dove le sono state diagnosticate lesioni da trauma al volto. Subito dopo ha denunciato il marito ai Carabinieri di Colorno, puntualizzando ed evidenziando, le numerose vessazioni, maltrattamenti e lesioni traumatiche subite negli ultimi anni ad opera del coniuge. Il Giudice per le Indagini Preliminari, alla luce degli elementi indiziari basati sulla raccolta delle testimonianze in ambito familiare e sulle certificazioni mediche che comprovano le violente aggressioni subite dalla denunciante, ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa.