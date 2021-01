Incidente sulla A1 con due feriti finiti a Fidenza

Cinque mezzi coinvolti e tre feriti, due dei quali finiti all’ospedale di Vaio di Fidenza. Questo il bilancio di uno spettacolare e grave incidente avvenuto oggi, sull’Autosole, nei pressi di Fiorenzuola d’Arda (a pochi km quindi da Fidenza) sulla corsia che conduce in direzione Bologna. A scontrarsi sono state quattro auto e un furgoncino. Tutti gravi, ma non in pericolo di vita, i feriti, due dei quali, appunto, trasportati all’ospedale di Vaio. (p.p.)