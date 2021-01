Un uomo è ricoverato in gravi condizioni al Pronto soccorso del Maggiore di Parma dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta via Gramsci. Per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, i due mezzi si sono scontrati e l'uomo è stato sbalzato a terra.

E' stato trasportato al Maggiore dall'Assistenza Pubblica di Salsomaggiore e assegnato, per i gravi traumi subiti, all'area codici rossi.