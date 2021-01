Denunciato un 35enne albanese per spaccio di droga

I carabinieri di Fidenza nella serata di ieri, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio che ha interessato i comuni di Fidenza e Fontanellato. Al termine del servizio è stato denunciato, per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente, un 35enne albanese residente a Fidenza. Lo stesso è stato sorpreso all’atto di cedere 1 grammo di cocaina ad una 21enne del posto. Lo stupefacente è stato sequestrato e la ragazza segnalata alla Prefettura quale assuntrice. Un uomo è stato sanzionato in quanto non indossava il dispositivo individuale di protezione mentre era passeggio per le vie di Fontanellato. Per ultimo è stata rinvenuta e restituita al legittimo proprietario l’autovettura rubata la mattina a Fidenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA fidenza

spaccio

droga