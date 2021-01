Ai domiciliari in una comunità terapeutica in Toscana, fugge e va in un hotel a Fidenza: arrestato

Nella giornata di ieri , i Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno arrestato, per revoca della misura alternativa e conseguente ordine di carcerazione , un 44enne residente in città gravato da precedenti di polizia. L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica in provincia di Pistoia, si è allontanato senza autorizzazione trovando rifugio in un albergo di Fidenza. L’attività d’indagine posta in essere dai Carabinieri ha consentito di rintracciarlo e di bloccarlo, alle prime luci dell’alba, mentre usciva dalla struttura.

Nel corso del servizio sono state effettuati diversi controlli che hanno consentito di denunciare un 24enne residente a Salsomaggiore, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il giovane, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Inoltre sono stati segnalati alle Prefettura quali assuntori 3 giovani tutti residenti a Salsomaggiore trovati in possesso di complessivi 5 grammi di sostanza stupefacente di vario genere. Infine sono state elevate due sanzioni amministrative di 400 euro l’una a due giovani che non indossavano, in luogo pubblico, la mascherina di protezione.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Via Burla mentre il coltello e lo stupefacente sono stati sequestrati