È stato presentato stamattina al comando provinciale di Parma il capitano Vito Franchini, nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Fidenza. L’ufficiale è stato presentato alla stampa dal comandante provinciale colonnello Pasqualino Toscani. “Arrivo in un centro importante - ha commentato Il capitano Franchini che in passato ha avuto esperienze di lavoro importanti tra cui una in Tanzania - con grande entusiasmo e punto a stare sempre vicino ai cittadini”.