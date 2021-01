I ladri viaggiano su un'auto di grossa cilindrata: sventati due colpi a Soragna e Fontanellato

Nella serata di ieri, sono stati sventati dalle pattuglie della Compagnia di Fidenza furti in abitazione a Soragna e Fontanellato tentati dagli occupanti di una auto di grossa cilindrata.

A lanciare l’allarme via radio è stata la pattuglia di Soragna, che ha incrociato il mezzo, con quattro persone a bordo, mentre si allontanava dopo che gli occupanti avevano provato ad entrare in un’abitazione e avevano capito di essere stati notati.

Immediatamente è stato disposto dalla Centrale Operativa di Fidenza l’intensificazione dei servizi nella zona, facendo convergere diverse pattuglie. I quattro sono stati nuovamente intercettati a Fontanellato, mentre fuggivano dopo l’ennesimo colpo andato male. La banda ha fatto perdere le proprie tracce. Sono in corso attività per identificare i passeggeri del mezzo.

Sempre ieri i Carabinieri della Stazione di Polesine Zibello hanno arrestato, su ordine di carcerazione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, un 72enne domiciliato in paese. L'uomo, già agli arresti domiciliari dovendo scontare la pena di 7 anni per rapine, furti ed evasione commessi nel periodo 2010-2016 , è stato più volte segnalato dai militari perchè non rispettava l'obbligo di restare al domicilio. Oltre alle diverse segnalazioni, non era più gradito presso l’abitazione dove viveva.

Per questimotivi il tribunale ha revocato la misura cautelare ed ha emesso l’ordine di carcerazione: ora si trova nel carcere di Parma.