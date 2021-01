120 scatole di pasta modellabile senza le indicazioni di sicurezza: 3mila euro di multa

I Carabinieri del Nas, insieme a quelli della Compagnia di Fidenza, nell’ambito del controllo finalizzato a reprimere la contraffazione di giocattoli, hanno effettuato un’ispezione igienico sanitaria in un’attività di giocattoli di Fidenza.

Al 36enne legale rappresentate sono state sequestrate più di 120 confezioni di pasta modellabile, prive in etichetta delle indicazioni obbligatorie con le avvertenze d’uso (età minima per l’utilizzo e necessità di assistenza di una persona adulta), per un valore di circa 2500 euro. E’ stata elevata una sanzione di 3000 euro.