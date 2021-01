Lupo trovato morto alle porte di Fidenza. Il sindaco: "Niente paure, non è difficile conviverci"

Lo hanno trovato questa mattina, nella prima periferia di Fidenza sul ciglio della strada, senza possibilità di soccorso. Si tratta di un lupo, con ogni probabilità colpito da un veicolo.

"Colgo l’occasione per ricordare come la presenza del principale canide selvatico nella nostra zona non sia da temere (il lupo ha una atavica paura dell’uomo e non si registrano casi di aggressione all'uomo da secoli neanche nelle zone a maggiore densità del predatore) - ha detto il sindaco Andrea Massari - ma sia anzi un indice di buona naturalità dei nostri territori. L’abbondanza di prede selvatiche unitamente ad alcuni semplici accorgimenti da adottare da parte degli allevatori possono tutelare l'ambiente e chi ci vive e lavora."