Il Book club del Fidenza Village: oggi la giornalista del TG5 Simona Branchetti

Si chiama “Book Club” il nuovo format d’intrattenimento a carattere culturale promosso da Fidenza Village con l’idea di proporre momenti di incontro e confronto su temi di attualità, attraverso il racconto di affermate autrici intervistate da altrettante professioniste note al grande pubblico, da vivere anche da remoto grazie al live streaming sui canali social del Villaggio.

Curata da Fidenza Village e Simona Scalercio Manfredi, la rassegna letteraria conferma l’impegno di Fidenza Village, parte della collezione The Bicester Village Shopping Collection, nella promozione di contenuti culturali da offrire ai propri ospiti che ne potranno godere anche da remoto.

Il programma di “Fidenza Village Book Club” prevede talk durante i quali le autrici, partendo dallo spunto dei loro libri, si confronteranno su vari argomenti di attualità, anche leggeri o curiosi, rispondendo in diretta alle domande della community. L’obiettivo è quello di creare dei piccoli ‘salotti letterari’ che possano offrire, al maggior numero di persone possibili, momenti di leggerezza e intrattenimento, ma anche di cultura e attualità.

Il primo appuntamento con il Book Club è fissato per venerdì 29 gennaio alle ore 17.00 e sarà trasmesso in live streaming sui canali Instagram e Facebook di @FidenzaVillage. Ad aprire il ciclo di incontri sarà la giornalista del TG5, Simona Branchetti che presenterà il saggio “Donne!!! È arrivato lo Smartworking”, intervistata da Laura Ghislandi, speaker di RTL 102.5.

Si parte dunque da un argomento di grandissima attualità: “Attraverso questo saggio ho voluto svelare pregi e difetti dello smart working attraverso l’esperienza diretta di alcune donne - insegnanti, manager, avvocati e non solo - che, con le loro testimonianze, hanno raccontato come spesso tale esperienza si sia trasformata in un’impresa di ‘extreme working’. Lavorare da casa è un’opportunità o una trappola? Non c’è certamente una risposta univoca, ma approfitteremo di questo appuntamento organizzato con Fidenza Village per parlarne” – ha spiegato l’autrice del libro, Simona Branchetti.

Prossimamente “Book Club” ospiterà Silvia Slitti, che sarà live a marzo per presentare il suo libro “Tutti i segreti per un matrimonio perfetto”, e, successivamente Marina di Guardo, autrice del romanzo “Nella buona e nella cattiva sorte”. Altri tre appuntamenti saranno in calendario tra l’estate e l’autunno 2021. Sui canali Instagram e Facebook di @FidenzaVillage sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti sul calendario degli eventi previsti.