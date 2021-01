Mai visti tanti topi in giro nelle strade del centro storico (e non solo)

Topi. Molti, troppi. In pieno centro storico, ma non solo, e comunque là dove prima era molto difficile vederne: tanti i fidentini stupefatti. Ratti che scorrazzano indisturbati, vicino a negozi e abitazioni, che attraversano le strade, che visitano le aree dei bidoni, le aiuole.

C'è chi ha associato la presenza dei topi alla raccolta dei rifiuti cambiata. Ma la San Donnino ha escluso categoricamente il collegamento, «anzi i contenitori che hanno sostituito i sacchetti non hanno potuto fare altro che migliorare la situazione». Oltretutto alla San Donnino «non è pervenuta nessuna segnalazione». Anche all’Ufficio Ambiente del Comune, un'unica segnalazione di topi, in via Pescina.

E qui è stata effettuata subito la derattizzazione per risolvere il problema, invitando i residenti a monitorare la situazione. Pertanto chi vedesse esemplari in giro per la città è pregato di rivolgersi all’Ufficio Ambiente, 0524 517265. Scatterà subito l’intervento di derattizzazione. Ma sono diversi i fidentini che, oltre ai topi, hanno segnalato la sporcizia nei vicoletti trasversali del centro storico - dove c'è chi deposita i propri bisogni - e vicino a negozi e fioriere. Adesso poi con l’emergenza Covid si sono aggiunte anche mascherine abbandonate ovunque.

L'appello, dunque, è a non abbandonare residui di cibo in giro per la città, per non attirare topi. Come hanno auspicato alcuni commercianti e residenti del centro storico, sarebbe necessario anche un intervento di derattizzazione dei tombini e delle grate, soprattutto in prossimità dei negozi sfitti da tempo. r.c.