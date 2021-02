Massari: "A Fidenza sospesa la frequenza di 7 classi. La scuola dell'infanzia Vianello è tutta in quarantena"

"Nelle ultime 24 ore si sono registrati 21 nuovi positivi e questo fa salire a 173 i fidentini attualmente positivi - scrive il sindaco Massari sulla sua pagina Facebook -. In forte incremento di 53 il numero delle persone in quarantena che complessivamente porta a 253 il numero dei fidentini che devono rimanere isolati perché venuti a contatto con persone positive. Complessivamente quindi sono 426 i fidentini in isolamento domiciliare.

E' da rilevare che in diverse di queste situazioni si tratta di nuclei famigliari con bimbi che frequentano scuole dell'infanzia, primaria di primo e secondo grado. Sono 2 i guariti ovvero negativizzati nelle ultime 24 ore, mentre 1 fidentino ha completato la quarantena. Sono 19 i ricoverati in reparto covid a Parma di questi nessuno si trova in terapia intensiva. Il totale decessi certificati covid da inizio pandemia resta fermo a 89. L'Ospedale di Fidenza a Vaio rimane covid free. La situazione nelle scuole è la seguente:

SCUOLE DELL'INFANZIA BATTISTI

Quarantena di 70 bambini che hanno usufruito del dormitorio fino al 10/02 e di una sezione fino al 12/02

SCUOLE DELL'INFANZIA VIANELLO

la scuola dell'infanzia è in quarantena fino al 11/02

SCUOLA DELL'INFANZIA LODESANA

3 sezioni in quarantena fino al 12/02

SCUOLA DELL'INFANZIA MAGNANI

sospesa la frequenza di 1 sezione

SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS

sospesa la frequenza di 1 classe

SCUOLA PRIMARIA SEME

sospesa la frequenza di 3 classi

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ZANI

sospesa la frequenza di 2 classi

SCUOLE SUPERIORI

ad oggi nessuna classe con frequenza sospesa, i precedenti casi di positività covid risultano risolti.