Violenza psicologica nei confronti della moglie: denunciato 60enne di Tizzano

Controlli dei carabinieri in tutto il territorio parmense. Complessivamente, sono state controllate circa 220 persone e fermati 130 veicoli, ispezionati 25 esercizi commerciali, sanzionate 2 persone per il mancato rispetto della normativa per il contenimento del covid-19, effettuati numerosi controlli con etilometro ed elevate 3 contravvenzioni al Codice della strada.

Non sono mancati interventi e denunce. I Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno denunciato due 25enni residenti Campania per concorso in truffa. I due, con vari raggiri, hanno convinto un 56enne di Traversetolo ad accreditare in loro favore una somma di denaro per l’acquisto di una polizza assicurativa risultata completamente falsa.

La Stazione Carabinieri di Tizzano ha denunciato un 60enne del luogo ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’uomo in più occasioni avrebbe usato violenza psicologica nei confronti della moglie.

A Medesano i Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di una donna in forte stato di agitazione, tanto da temere che potesse fare dei gesti autolesionistici. I militari, insieme al personale del 118, sono riusciti a calmarla ed a convincerla a sottoporsi alle cure sanitarie del caso.

A Fontanellato i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura, quale assuntore di stupefacenti, un 21enne del posto trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di marijuana.

A Neviano i militari, su richiesta di un amico preoccupato per una ragazza che da alcune ora non rispondeva al telefono, si sono recati nell’abitazione di montagna della donna, trovandola priva di sensi per un eccessivo abuso di alcool, soccorrendola insieme al 118.