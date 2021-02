Dopo le ennesime botte, si chiude in camera con la figlia e chiede aiuto: arrestato marito violento

Nel corso dell’ennesima lite ha aggredito e picchiato la convivente, sferrandole anche un pugno. E' con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali che nella tarda serata di ieri i Carabinieri delle Stazioni di Busseto e Fontanellato hanno arrestato un 36enne romeno residente in paese,

I militari dell’Arma sono stati allertati dalla chiamata della donna al numero di pronto intervento, che era riuscita a chiudersi a chiave nella camera da letto insieme alla figlia, e temeva che l'uomo continuasse le violenze.

I carabinieri l'hanno trovata impaurita e dolorante a causa delle percosse subite, ed è stato richiesto l’intervento del 118.

I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire che dopo cena, durante una lite l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, aveva sferrato un violento pugno alla donna . La 46enne si era rifugiata in camera. portando con sè il cellulare con cui ha chiamato il 112. I militari, hanno trovato l’uomo in casa, a tratti agitato ed aggressivo.

La donna, trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore, ha riportato varie fratture ed una prognosi di 30 giorni.

L’aggressore, come riferito dalla compagna, non è nuovo a violenze mai denunciate per timore, ed è stato arrestato e portato nel carcere di Parma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A poco più di un anno dall’approvazione della legge cosiddetta “Codice Rosso”, i Carabinieri di Parma continuano a prestare particolare attenzione ai reati in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di “genere"

In tale contesto, il Comando Provinciale Carabinieri di Parma rinnova l’invito tutti coloro che versino in stato di pericolo e di paura per questo tipo di situazioni di rivolgersi presso le caserme dislocate su tutto il territorio provinciale, dove opera personale specializzato pronto a fornire il proprio ausilio e supporto.