Massari: "(Dopo 6 settimane) Domani tutte le scuole di Fidenza saranno in presenza"

Dopo 6 settimane domani le scuole di Fidenza sono libere da limitazioni (isolamento, attesa tampone, quarantena). Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado tornano tutti all' attività in presenza. Ad annunciarlo sul suo profilo facebook è il sindaco Andrea Massari.

Il primo cittadino sottolinea: "Da alcuni giorni i nuovi positivi si sono ridotti fortemente (in totale i positivi sono 246) a pochi casi al giorno mentre si sono fortemente ridotti i quarantenati a 176 unità. I fidentini ricoverati a Parma sono 24 e di questi nessuno è in terapia intensiva e in non si registra alcun nuovo decesso. L’Ospedale di Fidenza a Vaio era e rimane "Covid free". I dati di Ausl e Igiene Pubblica confermano che (Variante o non variante) il nostro territorio unitamente ad alcuni comuni a noi vicini è stato, in queste ultime settimane, attraversato da un'ondata forte di contagiosità in parte intercettata dalle scuole ma non solo. Un lavoro prezioso e costante di tracciamento da parte di Igiene Pubblica ha permesso di confinare tutti i piccoli o grandi focolai e oggi possiamo vedere la luce rispetto a giornate più difficili ormai alle nostre spalle". Massari, però prosegue: "Ma proprio ora non possiamo distrarci. Non possiamo abbassare la guardia"