E' morto Wajner Pellegrini storico corrispondente della Gazzetta

E' morto questa mattina Wajner Pellegrini, storico corrispondente da Fidenza della Gazzetta di Parma e grande appassionato ed esperto di ciclismo. Si è spento questa mattina all'ospedale di Vaio dove era ricoverato da qualche tempo.

Ha iniziato a collaborare con il Resto del Carlino nei primi anni Settanta poi è passato alla Gazzetta per la quale ha seguito le cronache di Fidenza, in particolare lo sport. Ha raccontato 60 anni di vita cittadina ed era molto conosciuto in città. E' stato dirigente del Velo Club Fidenza per il quale si occupava in special modo dei ragazzi.