Otto gatti morti folgorati sulla linea ferroviaria della Fidenza-Cremona

Otto gatti morti folgorati lungo la linea ferroviaria Fidenza – Cremona. La scoperta è stata effettuata in questi giorni a San Pietro in Corte, in provincia di Piacenza. Gli otto felini erano rimasti intrappolati in una griglia che copre i cavi dell’alta tensione. Griglia che era rimasta parzialmente aperta e, per questo, si è trasformata in una trappola letale. Ad accorgersene è stato un cittadino (al quale sono morti in questo modo tre gatti). Il problema ora è stato risolto grazie all’intervento del personale di Rfi che ha posizionato una lamiera, chiudendo così il varco. Eliminando così possibili pericoli anche le persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA fidenza

gatti folgorati