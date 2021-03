Fidenza e Soragna passate al setaccio: poche le infrazioni riscontrate

Diversi uomini e mezzi della compagnia carabinieri di Fidenza più il supporto dell’unità cinofila di Bologna questa è la forza messa in campo ieri sera per un servizio rinforzato di prevenzione che per circa sei ore ha controllato i territori delle città e di Soragna.

I carabinieri hanno identificato un totale di oltre cinquanta persone, verificando principalmente il rispetto della normativa per il contenimento della pandemia. In un contesto di piena partecipazione e rispetto delle regole, è stato sanzionato unicamente un cinquantenne piacentino che, controllato fuori da un bar mentre consumava un caffè, non ha saputo dare giustificazioni plausibili alla sua presenza in altra provincia.

Sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacente due soggetti, di 20 e 33 anni, trovati in possesso di oltre 10 grammi tra marijuana e hashish.