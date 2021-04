Via Berenini: boccone avvelenato in centro? Analisi in corso

Grazie a una segnalazione da parte di alcuni cittadini la Polizia locale di Fidenza è intervenuta in via Berenini, in pieno centro storico, dove è stato ritrovato un boccone sospetto di cibo per animali. «Al momento – ha spiegato il comandante della Polizia locale, Stefano Ante – non vi sono prove che si tratti di cibo avvelenato e per questo motivo il materiale prelevato è stato inviato a un laboratorio per le analisi del caso. Qualora dovesse rivelarsi effettivamente pericoloso scatterà immediatamente una denuncia a cui cercheremo ovviamente di dare un nome e un cognome». «Il rispetto per l’ambiente e per la nostra comunità passa anche dalla capacità di tutelare i nostri amici a quattro zampe, motivo per cui francamente mi auguro che sia tutto un malinteso», ha dichiarato il vicesindaco Davide Malvisi.

«Diversamente dovremmo prendere atto del fatto che qualcuno si diverte a spargere bocconi avvelenati in pieno centro storico, mettendo a rischio in modo irresponsabile non solo la salute degli animali». In attesa dei risultati delle analisi la Polizia Locale ha affisso un avviso nelle immediate vicinanze del luogo in cui è stato trovato il cibo e, qualora si dovesse procedere con una denuncia, invita chiunque possa aver visto qualcosa a segnalarlo al comando di Polizia locale telefonando allo 0524-205011.

Intanto, in attesa dei risultati, i possessori di animali sono invitati a prestare la massima attenzione. Inutile dire che il cartello posto nella centralissima via commerciale ha destato non poche preoccupazioni.