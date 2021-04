Cristina Parodi ed Elisabetta Falciola protagoniste del Book Club

Il quarto appuntamento di “Book Club”, il nuovo format d’intrattenimento a carattere culturale promosso da Fidenza Village con l’idea di proporre momenti di incontro e confronto su temi di attualità, si terrà domani mercoledì 28 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmesso in live streaming sui canali Instagram e Facebook di @FidenzaVillage. Le protagoniste di questo incontro saranno la giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice Cristina Parodi, intervistata da Elisabetta Falciola, voce e volto della moda del TG5.

Curata da Fidenza Village e Simona Manfredi, la rassegna letteraria conferma l’impegno di Fidenza Village, parte della collezione The Bicester Village Shopping Collection, nella promozione di contenuti culturali da offrire ai propri ospiti che ne potranno godere anche da remoto.

Durante il quarto appuntamento, Cristina Parodi presenterà il suo libro “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già scritto”, intervistata da Elisabetta Falciola, che al tg5 parla di moda e di come questa descriva i tempi. Nel suo libro, Cristina Parodi ricompone e racconta i passaggi della vicenda mediatica dei duchi di Sussex che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo.

Il prossimo appuntamento di Fidenza Village Book Club si terrà a maggio e ospiterà Marina di Guardo, madre di Chiara Ferragni e autrice del romanzo “Nella buona e nella cattiva sorte”.

Cristina Parodi, giornalista e conduttrice televisiva, ha lavorato per Mediaset, LA7 e Rai nel telegiornale e in altri programmi di intrattenimento. Grande esperta di famiglia reale inglese ha realizzato diversi speciali su Lady Diana e seguito i maggiori eventi di corte tra cui il matrimonio del principe William e Kate nel 2011 e quello del principe Harry e Meghan nel 2018.

Elisabetta Falciola da tanti anni la voce e il volto della moda del tg5.

Si è laureata in filosofia all’Università Cattolica di Milano, ha mosso i suoi primi passi al Giornale di Indro Montanelli collaborando alle pagine della Milano Costume per poi approdare al neonato tg5 diretto da Enrico Mentana. Al telegiornale si occupa di moda, costume ed economia.

Innamorata della “cultura” della moda e della sua importanza come “racconto” dei tempi, quando non lavora ama leggere, praticare yoga, sciare e “fuggire” in mezzo alla natura.

Un marito giornalista e due figli amatissimi Carolina e Ludovico.

Sogno nel cassetto, scrivere un libro sui mille incontri fatti negli anni nei backstage della moda.