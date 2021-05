«Troppi rischi a Chiusa Ferranda: quando sarà pronto il semaforo?»

I residenti della frazione fidentina di Chiusa Ferranda sollevano ancora una volta la pericolosità della famigerata strada provinciale 12.

Sui social è stato postato lo sfogo di alcuni abitanti che hanno segnalato l’ennesima tragedia sfiorata, pochi giorni fa, quando verso sera una Panda proveniente da Soragna è uscita di strada alla propria destra, abbattendo un segnale indicatore e il segnale a luci al led di rallentamento.

Perché ha dovuto uscire di strada? «Semplice - ha spiegato chi ha sollevato la questione - dalla direzione opposta una macchina uscita dalla più famigerata curva del luogo, ha pensato bene di sorpassare chi aveva davanti, invadendo la corsia opposta. La Panda con la scelta di uscire di strada ha evitato un frontale disastroso. Ovviamente l’auto in senso contrario ha proseguito. Abbiamo potuto documentare visivamente solo i danni a posteriori e raccogliere, dai presenti, la sola versione di chi guidava la Panda. Questo non toglie la ormai storica pericolosità della provinciale 12, specialmente nel tratto che attraversa Chiusa Ferranda».

«Vogliamo ricordare ai nostri amministratori che siamo in attesa dell’installazione di un impianto semaforico, promesso e ripromesso. Siamo inoltre in attesa di sapere quando l’illuminazione della frazione verrà aggiornata alle nuove tecnologie, quando gli amministratori dicono di avere ammodernato a led tutto il territorio comunale. Inoltre chiediamo anche quando verrà realizzata la rotonda fra la provinciale e la strada al ponte dello Stirone, manufatto che annullerebbe completamente la pericolosità della curva in loco. Chiusa Ferranda attende da troppo tempo l’attenzione che merita. Sul nostro territorio è nato il Fidenza Village, lo Shopping Park, la Stef Frozen e altro. Da tutto questo la frazione non ha avuto nulla: tutti i benefit richiesti sono stati dirottati su altro. Chiusa Ferranda e la strada provinciale 12 sopportano il maggior traffico di tutto il territorio, salvo la SS9. Diteci che anche noi siamo cittadini di questo Comune e non un territorio da spremere».





