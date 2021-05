Nella notte fra venerdì e sabato chiuso il tratto della A1 Fidenza-Fiorenzuola in direzione Nord e l'entrata in direzione Sud

Autostrade per l'Italia comunica la chiusura per lavori del casello di Fidenza sulla A1 con ingresso in direzione Bologna a partire dalle 21 di venerdì 22 alle 6 di sabato 23 maggio. Allo stesso modo viene chiuso il tratto fra Fidenza e Milano in direzione Sud. Per chi deve andare in direzione Nord l'uscita obbligatoria è al casello di Fidenza e, dopo aver percorso la via Emilia, il rientro è previsto a Fiorenzuola. Per chi deve andare in direzione Sud invece la possibilità è di entrare in autostrada a Parma Ovest oppure al casello di Parma.

