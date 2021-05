Esce per comprare le sigarette, arrestato per evasione

Ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arrestato per evasione un 38enne. L'uomo, in regime di detenzione domiciliare perchè ritenuto responsabile di reati previsti dal cosiddetto “codice rosso”, è risultato assente durante un controllo da parte dei militari. Avviate le ricerche, l’uomo è stato fermato a bordo del proprio ciclomotore, giustificando l’uscita con la necessità di acquistare le sigarette. La banale scusa non è stata sufficiente per evitare l’arresto.

Al termine delle formalità di rito è tornato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.