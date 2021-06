I carabinieri si imbattono in un'auto sospetta e rovinano i piani dei ladri esperti in "tecnica dell'abbraccio"

Ieri pomeriggio durante un servizio di controllo per prevenire e reprimere i reati in genere, i Carabinieri della Stazione di Soragna hanno notato una vettura sospetta, con a bordo tre stranieri, che procedeva a bassa velocità per il quartiere residenziale poco fuori dal centro, in direzione Roccabianca.

I militari, a cui era già stata segnalata una vettura simile - Mercedes classe A nera - l’hanno affiancata e hanno intimato l’alt. I tre, due donne e un uomo, non hanno opposto alcuna resistenza e hanno fornito i documenti, che hanno dato ai Carabinieri immediato riscontro ai sospetti. Pur non avendo alcun provvedimento di cattura pendente, i tre albanesi sono risultati con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, tra i quali i furti con destrezza con la “tecnica dell’abbraccio” e che di solito hanno come vittime anziani, possessori di orologi di pregio.

Le donne, in particolare, sono solite avvicinare potenziali vittime e esibirsi in avances. A quel punto, anche solo con mezzo abbraccio, abilissime, sfilano con gesti rodati gli orologi e si danno alla fuga, sapendo di poter contare sull’immediato appoggio dei complici che le attendono in auto a poca distanza.

L’intuito dei Carabinieri, però, ieri ha avuto la meglio, e la probabile attività di truffa si è risolta in un pomeriggio intero passato in caserma a firmare atti e notifiche riguardanti la perquisizione subita (dagli esiti negativi), i numerosi procedimenti per reati contro il patrimonio pendenti a loro carico, delegati da varie procure del circondario, tra l’Emilia Romagna e la Lombardia. La loro vettura, intestata come spesso accade a un prestanome titolare di oltre cento automobili, è stata segnalata e non sfuggirà a successivi controlli, quindi la banda non ha potuto far altro che battere mestamente in ritirata, senza essere andata a bersaglio.