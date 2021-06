Tennis e tifo azzurro al Cabriolo con Melli, Bia e Giandebiaggi

Sport... tennis, sudate nonostante un clima fresco e perfetto per scatti, voleè e battute, risate (tante) e sfottò (tanti). Buon cibo e festa a suon di gol al circolo sportivo Cabriolo di Fidenza. Ospiti tre paladini parmigiani del Parma nei campi d'Italia e d'Europa: Sandro Melli, Marco Giandebiaggi e Giovanni Bia. A dire il vero per loro è stata una "maratona", visto che si sono alternati per oltre due ore a giocare a turno con i vari soci. E tutto all'insegna del sano agonismo, altro che palleggi; i risultati si tenevano eccome. Occasione il debutto azzurro, vincente, agli Europei di calcio: finita la sudata, tutti a tavola (tavole separate) per mangiare e tifare.

